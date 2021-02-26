Форекс: В четвертом квартале темпы восстановления экономики Швейцарии снизились

ВВП Швейцарии вырос на 0,3%, что намного ниже, чем увеличение на 7,6%, зафиксированное в III квартале, согласно данным SECO. Ожидалось, что ВВП увеличится на 0,1%.

По словам экономиста Capital Economics Мелани Дебоно, более жесткие ограничения, связанные с вирусами, и возобновление спада в соседней еврозоне означает, что активность, вероятно, останется слабой в первом квартале.

Но, как и везде, экономика явно держится намного лучше, чем во время первой блокировки, добавил экономист.

В годовом выражении ВВП сократился на 1,6% после падения на 1,4% в III квартале. Экономисты прогнозировали снижение на 2,1%.

Согласно информации, повторное введение карантинных ограничений меньше отразилось на экономике страны нежели первое.

Статистика продемонстрировала, что главные потери были зафиксированы в секторе услуг, в то время как другие отрасли продолжали восстанавливаться.

Добавленная стоимость в сфере размещения и питания упала на 20,8%, в сфере искусства, развлечений и отдыха на 7,7%. Между тем, производство и строительство выросли на 1,4% и 0,4% соответственно.

Разбивка по расходам показала, что частное потребление снизилось на 1,5%, а государственные расходы выросли на 2,3%.

Инвестиции в оборудование и программное обеспечение выросли на 1,9%, а инвестиции в строительство — на 0,1%.

Экспорт товаров снизился на 1%, а экспорт услуг вырос на 0,4%. В то же время импорт товаров и услуг снизился на 0,4% и 1,1% соответственно.

Данные исследования Швейцарского экономического института KOF показали, что в ближайшие несколько месяцев экономическая активность будет более высокой. Показатель увеличился до 102,7 в феврале с 96,5 в январе. Ожидаемое значение было 96,6.

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