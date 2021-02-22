Финансовые рынки: Amazon захватывает лидерство в Индии

Ценные бумаги Future упали после того, как Верховный суд в понедельник отменил решение суда низшей инстанции и заявил, что повторно рассмотрит дело через пять недель. Удовлетворив ходатайство американского гиганта электронной коммерции, суд отложил подтверждение сделки до новых распоряжений.

Последний вердикт суда предоставляет юридические преимущества компании Джеффа Безоса, которая в октябре обеспечила временное приостановление сделки сингапурским арбитражным судом. Он обвинил Future Group в нарушении партнерского договора, когда в прошлом году она согласилась продать активы конгломерату миллиардера Мукеша Амбани. Однако приказ в понедельник ставит под угрозу существование компании Future Retail, которая пытается выплатить долг и предупреждает о банкротстве.

Акции Future Retail упали на целых 10%, а его долларовые облигации со сроком погашения в 2025 году потеряли ранее полученную прибыль после постановления суда в понедельник, упав всего за две недели, как сообщается в отчетах Bloomberg. Акции Reliance Industries также упали на 2,6%.

Представители Amazon India, Future и Reliance Industries не сразу ответили на запросы о комментариях.

Future Retail может предложить арбитражному суду Сингапура отменить временное приостановление, наложенное чрезвычайным арбитром, которое легло в основу постановления Верховного суда Индии.

Индийский ритейлер Future Retail с ограниченными возможностями и минимальными денежными активами, которому угрожает банкротство при срыве сделки с Reliance, оказывается в ловушке между двумя богатейшими людьми мира, которые борются за доминирование на потребительском рынке розничной торговли Индии, оцениваемом в 1 триллион долларов.

Юридический спор превратился в ожесточенную судебную войну в залах судебных заседаний двух стран. Amazon не желает уступать Reliance какие-либо конкурентные преимущества на рынке с населением более миллиарда человек, особенно после недавнего проигрыша китайского рынка местным компаниям.

Инвесторы также внимательно следят за этим делом, поскольку оно создает прецедент в отношении законности решений иностранных арбитров в Индии. Вердикт вынесен в то время, когда Amazon увеличивает свое присутствие в стране. В этом месяце американская фирма объявила, что открывает производственные мощности в этой южноазиатской стране.

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