Финансовый рынок: Великобритания вводит 10-дневный карантин для въезжающих в страну

Новые правила помогут Великобритании усилить меры карантина по всей стране и защитить свой народ от новых штаммов пандемии Covid-19. До воскресенья в Великобритании вакцинацию прошли более 15 миллионов человек.

Аргентина, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Кабо-Верде, Чили, Колумбия, ДРК, Эквадор, Французская Гвиана, Гайана, Лесото, Малави, Маврикий, Мозамбик, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Руанда, Сейшельские острова, Южная Африка , Суринам, Танзания, ОАЭ, Уругвай и Венесуэла — страны, занявшие место в красном списке.

Правительство зарегистрировало 16 отелей и забронировало 4600 номеров.

Ожидается, что Великобритания может ослабить карантинные ограничения к началу марта. В письме премьер-министру Борису Джонсону группа восстановления Covid-19 попросила подтвердить график смягчения ограничений. Между тем научный советник правительства заявил, что Британия может столкнуться с новой волной коронавируса, если все ограничения на изоляцию будут сняты. Он ожидает новой волны, которая может быть такой же большой, как нынешняя.

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