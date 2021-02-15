Финансовый рынок: Япония одобрила вакцину от Covid-19 фирмы Pfizer

Минздрав Японии в воскресенье официально утвердил вакцину Pfizer после рекомендации правительственной комиссии на прошлой неделе.

Ожидается, что со следующей недели вакцинируют около 10 000 медицинских работников, и правительство надеется провести иммунизацию всех к середине года перед Олимпийскими играми, которые запланированы на 23 июля.

Согласно данным, Япония получит 144 миллиона доз вакцины Covid-19 от Pfizer, 120 миллионов от AstraZeneca и около 50 миллионов от Moderna.

Японское одобрение вакцины Pfizer произошло в то время, когда израильский поставщик медицинских услуг опубликовал положительные результаты исследования более чем полумиллиона человек, получивших рекомендованные две дозы вакцины Pfizer.

Согласно исследованию, у людей на 94% меньше шансов заболеть симптоматической инфекцией Covid-19 после вакцинации, и на 92% меньше вероятность тяжелых форм заболевания.

Третья фаза клинических испытаний Pfizer вакцины-кандидата от Covid-19, BNT162b2, показала, что эффективность вакцины составляет 95%.

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