Форекс: В четвертом квартале падение экономики Таиланда снизилось

Тем не менее пандемия коронавируса способствовала большему спаду экономики Таиланда со времен азиатского финансового кризиса 1998 года.

В четвертом квартале валовой внутренний продукт снизился на 4,2% в годовом выражении, что медленнее, чем падение на 6,4% в предыдущем квартале. Аналитики прогнозировали обвал на 5,4%.

В квартальном выражении ВВП вырос на 1,3%, но меньше, чем рост на 6,2%, зафиксированный в третьем квартале. Экономисты прогнозировали рост на 0,8%.

В 2020 году экономика страны сократилась на 6,1% относительно роста на 2,3% в 2019 году. Это было самое большое падение с 1998 года, когда ВВП упал на 7,6%.

NESDC прогнозирует подъем экономики Таиланда на 2,5–3,5% в этом году за счет восстановления мировой экономики, налогово-бюджетных стимулов и восстановления внутреннего частного спроса.

Разбивка по расходам показала, что расходы на частное потребление выросли на 0,9%, преодолев падение на 0,6% в третьем квартале.

В то же время государственные расходы выросли на 1,9%, хотя и медленнее, чем рост на 2,5% в прошлом квартале.

Общий объем инвестиций сократился на 2,5% по сравнению со снижением на 2,6% в предыдущем квартале.

В четвертом квартале экспорт снизился на 21,4%, а импорт — на 7%.

После падения на 0,4% в 2019 году общая инфляция находится в диапазоне 1-2%.

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