Финансовый рынок: Китай усиливает борьбу против монополистов

Китай выступает против монополий и недобросовестной конкуренции. Власти страны усилят контроль в таких секторах, как платформенный бизнес, в соответствии с планом, опубликованным генштабом Центрального комитета Коммунистической партии и Кабинетом министров.

Содержащиеся в широком наборе руководящих принципов, предназначенных для обеспечения соблюдения "высоких стандартов" в китайских финансах и рынках, агентства выделили так называемую "гиг-экономику" как одну из областей, требующую большего надзора. Отрасль, как правило, включает в себя такие услуги, как вызов такси (DiDi Chuxing), доставка еды и продуктов (Meituan Dianping), а также операторов в стиле Airbnb, таких, как Tujia.

Пекин сообщил о своем намерении обуздать растущее влияние частных технологических гигантов во второй экономике мира. Инвесторы беспокоятся о том, что будет дальше с крупнейшими технологическими игроками Китая, которые пользуются необычной свободой инвестировать и расширяться во множество смежных областей, таких как здравоохранение и онлайн-финансы.

Правительство не выделило никаких фирм в своем плане действий, опубликованном на выходных. Агентства заявили, что власти улучшат правила для выявления компаний-монополистов и будут регулировать сбор и использование данных о потребителях. Правительство также выпустит свод нормативов, которые помогут китайским компаниям соблюдать антимонопольные правила за рубежом.

"План из 51 пункта нацелен на области, где регулирование является наиболее слабым и развитие обычного рынка наиболее ограничено", — пишет агентство Синьхуа.

Китайские чиновники в последние месяцы сосредоточили внимание на развивающейся сфере онлайн-технологий и финансов, а игроки спешат укрепить свой капитал, размышляя о том, как реструктурировать свой бизнес, и готовятся к еще большей нестабильности.

На прошлой неделе Министерство финансов Китая и регулятор рынка опубликовали набор правил, которые вступили в силу в понедельник, давая местным офисам право подавать заявки на финансирование антимонопольных расследований. До сих пор Пекин обращал внимание только на риски, связанные с потребительским кредитованием.

Усиление надзора за рынком капитала Китая и строгое соблюдение правил делистинга.

Разрешение пенсионным фондам и страховым компаниям увеличивать долю акций в их инвестиционных портфелях.

Дальнейшее сокращение отрицательного списка для иностранных инвестиций.

Поддержка частных финансовых организаций и финансовых институтов с иностранными инвестициями в качестве ведущих андеррайтеров.

Усиление мониторинга рисков товарных рынков и рынков капитала, а также разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях для преодоления серьезных потрясений.

Другие ключевые моменты плана действий для рынков включают:

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