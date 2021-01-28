Валовой внутренний продукт снизился на 8,3% в четвертом квартале, но медленнее, чем на 11,4% в третьем квартале, сообщило в четверг Статистическое управление Филиппин.

Это также оказалось ниже прогноза экономистов -8,5%.

ВВП Филиппин за 2020 год снизился на 9,5%, что стало худшим показателем за всю историю наблюдений.

Экономист Capital Economics Алекс Холмс считает, что в ближайшие кварталы темпы восстановления, скорее всего, снизятся. До конца 2021 года объем производства вряд ли выйдет на докризисный уровень.

Однако данные показали, что в квартальном исчислении ВВП в четвертом квартале вырос на 5,6%.

Что касается производства, то основное падение зафиксировано в строительстве, а также сфере гостиничного бизнеса и питания. В строительстве было зарегистрировано снижение на 25,3%. В сфере размещения и общественного питания — на 42,7%.

Сектор услуг и промышленность продемонстрировали ежегодный спад на 8,4% и 9,9% соответственно. Объем производства в сельском хозяйстве снизился на 2,5%.

Государственные расходы выросли на 4,4%.

Расходы домашних хозяйств снизились на 7,2%, а валовое накопление капитала снизилось на 29,0%. Экспорт и импорт упали на 10,5% и 18,8% соответственно.

Читайте также: Форекс: Экономика Филиппин в 2020 году снизилась на 9,5%