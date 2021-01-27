Форекс: DIW прогнозирует дальнейшее снижение экономики Германии

По оценкам аналитического центра, валовой внутренний продукт сократится на 3% в первом квартале 2021 года после стагнации в четвертом квартале.

По словам Клауса Михельсена, экономического директора DIW Institute, жесткая карантинная изоляция продлится до конца февраля, а затем будет постепенно снижаться. Так что немецкой экономике предстоит долгий и тернистый путь восстановления.

Настроения в автомобильной промышленности в последнее время заметно ухудшились, отметил Саймон Юнкер, эксперт института DIW. Недавний локдаун еще больше ухудшил показатели многих компаний, что увеличивает риск волны банкротств, по крайней мере, в тех сферах, которые пострадали больше всего.

Destatis планирует опубликовать данные по ВВП за четвертый квартал 29 января. Согласно официальным данным, крупнейшая экономика еврозоны сократилась за весь 2020 год на 5%, что является максимальным показателем с финансового кризиса 2008-2009 годов.

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