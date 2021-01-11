Финансовый рынок - КНР ожидает кредитный кризис

Аналитики предупреждают, что вторая по величине экономика мира снова начала сдерживать рост корпоративного заимствования и рискует слишком сильно ужесточить политику из-за своих усилий по сокращению кредитных средств.

По данным UBS, "кредитный импульс" Китая — тщательно отслеживаемый индикатор, показывающий изменения в новых кредитах, в основном индексе экономической активности — в 2021 году станет отрицательным после резкого роста в прошлом году.

"Слишком большое ужесточение политики, включая повышение нормативных требований, может привести к кредитному кризису и нестабильности рынка", - предупредил Тао Ван, экономист швейцарского банка.

Правительство Си Цзиньпина приостановило свой план по решению проблемы задолженности, после того, как Китай был втянут в торговую войну с США.

До того, как разразилась торговая война, Китай пытался обуздать кредитный бум, подавляя государственные компании при помощи ужесточения денежно-кредитной политики и контроля.

Ван спрогнозировал, что Пекин сосредоточит внимание на "сдерживании финансовых рисков" и контроле над долгом в 2021 году по мере восстановления роста.

Он заявил, что отрицательный кредитный импульс, вероятно, окажет ограниченное влияние на рост, поскольку улучшение денежного потока снизит спрос на кредиты, но предупредил, что ужесточение Пекина может "привести к большему количеству дефолтов и волатильности рынка".

Чрезмерное ужесточение может вызвать "значительное замедление роста кредита", что приведет к "ослаблению инвестиций в бизнес и общему восстановлению", предупредил экономист.

Действия по сдерживанию роста кредита резко контрастируют с тем, что происходит в остальном мире, где денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика остается крайне мягкой для поддержки восстановления.

Хотя китайская экономика первой пострадала от Covid-19, в 2020 году она вышла в лидеры, несмотря на падение спроса в других странах .

Международный валютный фонд ожидает, что Китай будет подтвержден как единственная крупная экономика, которая вырастит в 2020 году после пандемии коронавируса.

"Китайская экономика хорошо восстановилась, и поэтому правительство возобновило структурную реформу", — заявила Айрис Панг, экономист ING по Китаю.

"Самая ожидаемая из этих реформ — это сокращение доли заемных средств, которая позволяет рынку определять, какие компании потерпят неудачу. Но самый большой риск — сектор недвижимости — слишком велик, чтобы потерпеть неудачу".

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