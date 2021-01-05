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В Великобритании вводится локдаун
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В Великобритании вводится локдаун

Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании
В понедельник ​премьер-министр Великобритании сообщил о введении очередного локдауна в Объединенном Королевстве на срок до одного месяца. Шотландия также объявила о новых карантинных ограничениях на фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом.  

Премьер-министр заявил, что новый штамм Covid-19 обнаруженный на территории страны более агрессивный к распространению.

В своем телеобращении к великобританцам премьер-министр сообщил:" Для сдерживания нового Штамм мы настойчиво рекомендуем вам не выходить из дома".

В понедельник за сутки на территории Королевства выявлено 58.784 человек инфицированных Covid-19. 

Во время локдауна, прекратит работу гостиничный бизнес, остановят торговлю магазины, кроме продуктовых, школы.

"Если иммунизация населения страны пройдет успешно и число инфицированных в стране снизится до приемлемого уровня, то локдаун можно будет снять в середине февраля", — заявил Джонсон. 

С 5 января Шотландия на своей территории объявила локдаун. В стране жители не должны покидать своих домов. 

Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании. ВВП страны может снизиться 10%, заявила Джулиан Джессоп из Института экономики.



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вторник 05.01.2021 | 14:17
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