В Великобритании вводится локдаун

Премьер-министр заявил, что новый штамм Covid-19 обнаруженный на территории страны более агрессивный к распространению.

В своем телеобращении к великобританцам премьер-министр сообщил:" Для сдерживания нового Штамм мы настойчиво рекомендуем вам не выходить из дома".

В понедельник за сутки на территории Королевства выявлено 58.784 человек инфицированных Covid-19.

Во время локдауна, прекратит работу гостиничный бизнес, остановят торговлю магазины, кроме продуктовых, школы.

"Если иммунизация населения страны пройдет успешно и число инфицированных в стране снизится до приемлемого уровня, то локдаун можно будет снять в середине февраля", — заявил Джонсон.

С 5 января Шотландия на своей территории объявила локдаун. В стране жители не должны покидать своих домов.

Введение жестких карантинных ограничений негативно отразится на экономике Великобритании. ВВП страны может снизиться 10%, заявила Джулиан Джессоп из Института экономики.

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