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КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год
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КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году
​В среду Китайская Республика снизила свой экономический рост на 2019 год, который должен обеспечить низкую базу для расчета роста на текущий год.

Национальное бюро статистики понизило рост валового внутреннего продукта на прошлый год до 6,0% с 6,1%. На 2019 год правительство Китая ставило цель ежегодного роста на 6,0-6,5%.

В этом году Китайская Республика впервые уклонилась от установленного целевого показателя экономического роста из-за неопределенности, вызванной вспышкой пандемии коронавирусной инфекции.

Национальное бюро статистики Китая планирует опубликовать данные по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал 18 января. Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году, поскольку ему удалось контролировать распространение коронавируса.

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среда 30.12.2020 | 09:07
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