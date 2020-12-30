КНР скорректировала данные по ВВП на 2019 год

Национальное бюро статистики понизило рост валового внутреннего продукта на прошлый год до 6,0% с 6,1%. На 2019 год правительство Китая ставило цель ежегодного роста на 6,0-6,5%.

В этом году Китайская Республика впервые уклонилась от установленного целевого показателя экономического роста из-за неопределенности, вызванной вспышкой пандемии коронавирусной инфекции.

Национальное бюро статистики Китая планирует опубликовать данные по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал 18 января. Ожидается, что Китай станет страной с единственной крупной экономикой, которая вырастет в 2020 году, поскольку ему удалось контролировать распространение коронавируса.

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