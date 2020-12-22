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Минторговли США скорректировало данные по ВВП страны
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Минторговли США скорректировало данные по ВВП страны

Аналитики прогнозировали, что показатель валового внутреннего продукта останется на прежнем уровне
​Пересмотренные статистические данные, обнародованные Министерством торговли Соединенных Штатов во вторник, показали, что в III квартале текущего года экономика США выросла немного больше, чем прогнозировалось ранее.

Отчет министерства продемонстрировал, что рост валового внутреннего продукта страны в третьем квартале был скорректирован в сторону повышения до 33,4% с ранее сообщенных 33,1%. Аналитики прогнозировали, что показатель валового внутреннего продукта останется на прежнем уровне.

Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило, что корректировка показателя в сторону увеличения в первую очередь отражает более значительный рост потребительских расходов и инвестиций в основной капитал нежилого сектора.

Существенное увеличение валового внутреннего продукта страны в третьем квартале произошло после рекордного снижения во втором квартале, когда валовый внутренний продукт обвалился на 31,4%.

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вторник 22.12.2020 | 15:06
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