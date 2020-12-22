Минторговли США скорректировало данные по ВВП страны

Отчет министерства продемонстрировал, что рост валового внутреннего продукта страны в третьем квартале был скорректирован в сторону повышения до 33,4% с ранее сообщенных 33,1%. Аналитики прогнозировали, что показатель валового внутреннего продукта останется на прежнем уровне.

Министерство торговли Соединенных Штатов сообщило, что корректировка показателя в сторону увеличения в первую очередь отражает более значительный рост потребительских расходов и инвестиций в основной капитал нежилого сектора.

Существенное увеличение валового внутреннего продукта страны в третьем квартале произошло после рекордного снижения во втором квартале, когда валовый внутренний продукт обвалился на 31,4%.

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