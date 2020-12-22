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Экономика Великобритании восстанавливается рекордными темпами
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Экономика Великобритании восстанавливается рекордными темпами

Валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 16%
В третьем квартале экономика Великобритании восстанавливается более быстрыми темпами, чем предполагалось, что отражает последствия ослабления ограничений по карантину, а также некоторое восстановление активности, сообщает Управление национальной статистики страны. 

Валовой внутренний продукт в третьем квартале вырос на 16%. Эксперты ожидали показатель на уровне 15,5%.

Хотя это отражает некоторое восстановление активности после рекордного сокращения во II квартале, ВВП был на 8,6% ниже, чем он был в конце 2019 года.

Годовое падение ВВП было скорректировано до 8,6% с 9,6% в III квартале.

Данные показали, что общее снижение ВВП в первом полугодии 2020 года составило 21,2% по сравнению с предыдущим прогнозом в 21,8%.

Снижение расходов домохозяйств составило 16,9% по сравнению с 27,4% во втором квартале.

Ежеквартальный рост объемов услуг, производства и строительства в III квартале был самым большим за всю историю статистики.

Объем производства услуг вырос на 14,7%, объем промпроизводства увеличился на 14,7%, а объем строительства вырос на 41,2%.

Разбивка по расходам показала, что восстановление частного потребления, государственных расходов и валового накопления капитала соответствовало ослаблению карантинных ограничений, принятых министерством здравоохранения для сдерживания пандемии коронавируса. 

Потребление домашних хозяйств увеличилось на 19,5% за счет увеличения расходов на рестораны, гостиницы и транспорт. Из-за роста расходов на здравоохранение и образование, государственное потребление выросло на 10,4%.

Валовое накопление основного капитала выросло на 17,9%, а инвестиции в бизнес увеличились на 9,4%.

В Великобритании положительное сальдо торгового баланса составило 0,2% общего ВВП.

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вторник 22.12.2020 | 10:25
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