В США начинается вакцинация населения

Иммунизация населения является единственным эффективным методом борьбы с пандемией коронавируса, которая уносит ежесуточно тысячи жизней.

Вакцинация на территории Соединенных Штатов будет проводиться медицинским препаратом разработанным компанией BioNTech в сотрудничестве с Pfizer.

Иммунизационный препарат BNT162b2 от BioNTech/Pfizer получил разрешение на экстренное применение на территории Штатов. США стали шестой страной в мире одобрившей использование данного препарата.

Разработчики вакцины BioNTech и Pfizer подали заявку на разрешение ее использовать в США 20 ноября. Согласно клиническим результатам эффективность иммунизационного препарата составляет 95%, а у людей пожилого возраста-94%.

Медицинский персонал и граждане старше 65 лет первыми пройдут иммунизацию от коронавируса.

Около 30% граждан Соединённых Штатов пройдут иммунизацию от Covid-19 до начала апреля, заявил руководитель программы вакцинации Operation Warp Speed Монсеф Слауи.

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