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В США начинается вакцинация населения
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В США начинается вакцинация населения

Иммунизационный препарат BNT162b2 от BioNTech/Pfizer получил разрешение на экстренное применение на территории Штатов
В понедельник, 14 декабря, в Соединенных Штатах начинается массовая иммунизация населения от Covid-19. До 16 декабря вакцину распределят по 145 медицинским учреждениям, которые имеют право проводить иммунизацию. 

Иммунизация населения является единственным эффективным методом борьбы с пандемией коронавируса, которая уносит ежесуточно тысячи жизней.

Вакцинация на территории Соединенных Штатов будет проводиться медицинским препаратом разработанным компанией BioNTech в сотрудничестве с Pfizer. 

Иммунизационный препарат BNT162b2 от BioNTech/Pfizer получил разрешение на экстренное применение на территории Штатов. США стали шестой страной в мире одобрившей использование данного препарата.

Разработчики вакцины BioNTech и Pfizer подали заявку на разрешение ее использовать в США 20 ноября. Согласно клиническим результатам эффективность иммунизационного препарата составляет 95%, а у людей пожилого возраста-94%.

Медицинский персонал и граждане старше 65 лет первыми пройдут иммунизацию от коронавируса. 

Около 30% граждан Соединённых Штатов пройдут иммунизацию от Covid-19 до начала апреля, заявил руководитель программы вакцинации Operation Warp Speed Монсеф Слауи.

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понедельник 14.12.2020 | 12:57
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