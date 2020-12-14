Германия вводит строгий локдаун

Согласно принятому постановлению, в стране временно приостановят свою работу сети розничной торговли непродовольственными товарами, школьные и дошкольные заведения, а также все заведения сферы развлечения. При этом открытыми останутся магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, отделения почты, заправочные станции и некоторые финансовые организации. На новогодние праздники, будут введены (на усмотрение федеральных властей) ограничения на встречи в семейном кругу. Все массовые гуляния и программы развлечений на Новый год будут отменены. Разрешено посещать храмы при условии соблюдения строгих карантинных мер. Поездки граждан между регионами и городами будут ограничены.

Правительство Германии предусмотрело программу поддержки бизнеса в условиях строгого локдауна. Предприниматели, чей бизнес пострадал от введения локдауна в стране, могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 500 000 евро.

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