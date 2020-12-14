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Германия вводит строгий локдаун
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Германия вводит строгий локдаун

Правительство Германии предусмотрело программу поддержки бизнеса в условиях строгого локдауна
​В среду, 16 декабря 2020 года, на всей территории Германии вводится строгий локдаун из-за стремительно распространяющейся пандемии коронавируса. По предварительным данным локдаун вводится до 10 января 2021 года. Данное постановление было согласовано канцлером страны и представителями федеральных земель на онлайн-встрече 13 декабря. 

Согласно принятому постановлению, в стране временно приостановят свою работу сети розничной торговли непродовольственными товарами, школьные и дошкольные заведения, а также все заведения сферы развлечения. При этом открытыми останутся магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости, отделения почты, заправочные станции и некоторые финансовые организации. На новогодние праздники, будут введены (на усмотрение федеральных властей) ограничения на встречи в семейном кругу. Все массовые гуляния и программы развлечений на Новый год будут отменены. Разрешено посещать храмы при условии соблюдения строгих карантинных мер. Поездки граждан между регионами и городами будут ограничены. 

Правительство Германии предусмотрело программу поддержки бизнеса в условиях строгого локдауна. Предприниматели, чей бизнес пострадал от введения локдауна в стране, могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 500 000 евро. 

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понедельник 14.12.2020 | 09:08
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