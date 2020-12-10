Темпы восстановления экономики США продолжат снижаться в Q1 2021 года

Ожидания темпов восстановления экономики были снижены на фоне опроса, проведенного в первых числах декабря. Некоторые влиятельные аналитики прогнозировали более существенное падение экономических показателей США.

"Мы планируем, что темпы роста экономики США упадут в I квартале следующего года на фоне стремительно распространяющейся пандемии коронавируса и ее влияния на экономические показатели, после чего правительство страны разработает новый пакет стимулов", — заявила Эллен Зентнер из Morgan Stanley.

"Пандемия коронавируса является главной угрозой. Карантинные ограничения и вводимые более длительные локдауны многими странами, а также смещение сроков иммунизации населения совместно с отсутствием принятых стимулов отразятся на экономике Соединенных Штатов более длительными сроками восстановления. При этом уровень безработицы будет неуклонно расти", — добавила она.

Но, согласно опросу, почти 70% экспертов заявили, что Соединённые Штаты достигнут докризисных экономических показателей к началу 2022 года.

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