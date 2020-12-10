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Темпы восстановления экономики США продолжат снижаться в Q1 2021 года
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Темпы восстановления экономики США продолжат снижаться в Q1 2021 года

Почти 70% экспертов заявили, что Соединённые Штаты достигнут докризисных экономических показателей к началу 2022 года
​В I квартале следующего года темпы восстановления экономики Соединённых Штатов продолжат снижение, однако уже во II квартале они резко начнут увеличиваться, заявили эксперты, опрошенные агентством Рейтер.

Ожидания темпов восстановления экономики были снижены на фоне опроса, проведенного в первых числах декабря. Некоторые влиятельные аналитики прогнозировали более существенное падение экономических показателей США. 

"Мы планируем, что темпы роста экономики США упадут в I квартале следующего года на фоне стремительно распространяющейся пандемии коронавируса и ее влияния на экономические показатели, после чего правительство страны разработает новый пакет стимулов", —  заявила Эллен Зентнер из Morgan Stanley.

"Пандемия коронавируса является главной угрозой. Карантинные ограничения и вводимые более длительные локдауны многими странами, а также смещение сроков иммунизации населения совместно с отсутствием принятых стимулов отразятся на экономике Соединенных Штатов более длительными сроками восстановления. При этом уровень безработицы будет неуклонно расти", — добавила она.

Но, согласно опросу, почти 70% экспертов заявили, что Соединённые Штаты достигнут докризисных экономических показателей к началу 2022 года. 

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четверг 10.12.2020 | 14:35
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