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В Германии стало меньше банкротств
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В Германии стало меньше банкротств

Согласно статистическим данным Creditreform, в текущем году зафиксировано 16,3 тыс. банкротств
​Масштабная поддержка экономики и бизнеса правительством Германии положительно отразилась на снижении количества банкротств в текущем году.  

Согласно статистическим данным Creditreform, в текущем году зафиксировано 16,3 тыс. банкротств, что на 13,4% ниже, чем в прошлом году.

По сообщению Deutsche Welle, статистика показывает, что среди крупных фирм с оборотом свыше €50 млн количество банкротств выросло в 2 раза, а в среднем сегменте, где оборот составляет до €25 млн, количество разорившихся предприятий выросло на 25%. Наименьший рост банкротств продемонстрировал мелкий бизнес, где количество сотрудников компании не превышало 10 человек. 

"На статистике банкротств отразилось и то, что компаниям разрешили продлить время подачи заявления о несостоятельности предприятия. Это существенно исказило фактические данные", — заявил аналитик агентства  Creditreform.

Аналитик критикует такое решение правительства страны, заявляя, что компании не должны находиться на рынке, не имея финансовой состоятельности, так как это негативно отразится на конкурентоспособности ФРГ после выхода страны из кризиса.

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среда 09.12.2020 | 15:22
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