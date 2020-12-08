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В Великобритании стартовала вакцинация населения
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В Великобритании стартовала вакцинация населения

Объединенное Королевство приобрело 40 млн единиц иммунизационного препарата компаний Pfizer/BioNTech
Сегодня в Великобритании стартовала иммунизация населения страны против коронавирусной инфекции. Объединённое Королевство стало первой страной в мире начавшей этот процесс.

Среди европейских государств Великобритания понесла наибольшие потери от распространения пандемии коронавируса. В стране насчитывается 1 737 960 случаев заражения COVID-19 и более 61 400 умерших. Премьер-министр страны планирует исправить положение путем скорейшей вакцинации. В качестве иммунизационного препарата выбрана вакцина от производителя Pfizer/BioNTech.

Глава Национальной службы здравоохранения Великобритании заявил:" Всеобщая вакцинация этим иммунизационном препаратом переломит ход сражения в борьбе с пандемией коронавируса. Мы гордимся, что нам выпала честь первыми начать вакцинацию человечества".

Объединенное Королевство приобрело 40 млн единиц иммунизационного препарата компаний Pfizer/BioNTech. Этого хватит для иммунизации 20 млн человек, так как каждому необходимо две единицы медицинского препарата. С численность населения в 67 млн человек правительство заказало 357 миллионов единиц вакцины у семи производителей. 

Первыми вакцинируют людей пожилого возраста и медперсонал контактирующий с больными COVID-19. 

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вторник 08.12.2020 | 16:41
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