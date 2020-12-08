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Экономика Японии продемонстрировала в III квартале рост на 22,9%
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Экономика Японии продемонстрировала в III квартале рост на 22,9%

Экономика Японии в Q3 выросла на 5,3% по отношению к Q2
Согласно финальной статистике в Q3 экономика Японии показала максимальный рост на уровне 22,9% в годовом исчислении из-за увеличения потребительской активности и оживления бизнеса на фоне снижения ограничительных мер, вводимых для снижения распространения коронавируса. Предварительные данные свидетельствовали о росте экономики на 21,4%. 

Экономика Японии в Q3 выросла на 5,3% по отношению к Q2. Первоначальные показатели составляли 5%.

Эксперты ожидали рост экономики на 5% за три месяца и на 21,5% в годовом выражении, информирует Trading Economics.

Потребительские расходы в Q3 выросли на 5,1% в отношении Q2. Госрасходы увеличились на 2,8%.

Экспорт Японии продемонстрировал рост показателя в Q3 на 7% после снижения в Q2 на 17,1%. При этом импорт просел на 8,8%.

Темпы снижения капитальных затрат снизились в Q3 до 2,3%. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,2%.

"Скорость восстановления экономических показателей Японии и рост потребительской активности в разных сферах дают повод думать, что экономика страны справится с последствиями кризиса, нанесенного пандемий COVID-19 намного быстрее", —  считает Том Лермут из Capital Economics.

Он ожидает, экономика Японии в Q4 вырастет на 2,1% в поквартальном исчислении. 

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вторник 08.12.2020 | 09:56
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