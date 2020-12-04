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Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР
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Испания — лидер по снижению экономики среди стран ОЭСР

Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства
​Карантинные ограничения, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, нанесли непоправимый ущерб финансовой системе Испании. По экономическим показателям снижения экономики страна находится на первом месте в объединении ОЭСР.

Профессор экономики Роберто Сентено в своем интервью телерадиокомпании Deutsche Welle заявил, что с начала пандемии коронавируса в стране прекратили существование около 100 тыс. компаний и предприятий. При этом оставшиеся испытывают тяжелые экономические трудности. Потребительская активность в производственной отрасли и сфере услуг снизилась до критической отметки. Многие предприятия для сохранения финансовой деятельности увольняют сотрудников, пытаясь таким образом сократить свои расходы. Особый урон понесла туристическая отрасль, основной источник дохода Испании. Снижение доходов в сфере туризма составило более 80%.

В стране стремительно растет уровень безработицы, при этом поддержку государства получили только 9% граждан, обратившихся на биржу труда. 

Негативно сказывается на экономике страны и недоверие инвесторов к политике государства. Вместо того, чтобы субсидировать бизнес в столь тяжелое для страны время, правительство наоборот облагает его новыми, все большими налогами. Налоги стремительно повышаются буквально на все: доходы граждан, бизнес, автомобили и даже газированную воду. 

Поэтому население страны и бизнес надеется на поддержку ЕС, а точнее на его намерения выделить экономике Испании €140 млрд для восстановления финансовой системы страны. Впрочем, эти деньги, по утверждению профессора Сентено, лишь частично можно будет использовать на социальные нужды.

Но только часть этих средств будут выделены под социальные программы, а основная их доля, согласно программе помощи ЕС, будет задействована в модернизации и расширении производства для снижения зависимости страны от туристической отрасли.

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пятница 04.12.2020 | 12:20
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