Байден намерен инвестировать в США

В своем интервью изданию New York Times он сказал: "Я обещаю, что новая администрация Белого дома приложит все усилия для того, чтобы инвестиции шли прежде всего в США. Моя команда не будет подписывать новых торговых соглашений, пока не инвестируем в страну".

"Миллионы американцев не знают, какими средствами оплатить ипотеку или рассчитаться за аренду жилья",— добавил Байден.

Избранный президент США заявил, что новый экономический пакет мер поддержки поможет финансовому росту без долговой кредитной нагрузки.

Согласно сообщению Джо Байдена, у него нет оснований не увеличивать размер налогового сбора для физических лиц до 39,6%.

Экс-глава ФРС Джанет Йеллен, кандидатуру которой избранный президент США представил на пост министра финансов, заявила о необходимости принятия срочных мер по поддержанию экономики страны.

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