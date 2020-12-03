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Таиланд прекращает массовый туризм
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Таиланд прекращает массовый туризм

По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека
Таиланд принял решение на некоторое время отменить массовый туризм, рассматривая варианты по росту расходов на человека с целью коррекции сферы туризма после окончания кризиса.

"Сейчас отменяется массовый туризм. После восстановления туристической индустрии страна вновь станет одним из самых посещаемых мест, для этого мы будем гарантировать защиту и санитарно-гигиенические меры,"- высказал надежду на восстановление руководитель Управления по контролю над туристической системой Таиланда Ютасак Супасорн. 

По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека. Несмотря на угрозу турсфере нового витка коронавирусного кризиса, Таиланд надеется восстановить туризм, как и после предыдущих кризисных моментов, но, вероятнее всего, долгосрочные планы развития будут строиться, ориентируясь на местного потребителя.

Эксперты Минфинансов подсчитали, что коррекция туроотрасли Таиланда до докризисных темпов, когда она составляла 12% общего валового продукта страны, займет около 4 лет. Однако, аналитики прогнозируют абсолютное возобновление экономики государства в течение двух лет, несмотря на задержки туристической отрасли до 2024 г.

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четверг 03.12.2020 | 09:19
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