Таиланд прекращает массовый туризм

"Сейчас отменяется массовый туризм. После восстановления туристической индустрии страна вновь станет одним из самых посещаемых мест, для этого мы будем гарантировать защиту и санитарно-гигиенические меры,"- высказал надежду на восстановление руководитель Управления по контролю над туристической системой Таиланда Ютасак Супасорн.

По оценкам отдела туризма, государство вынуждено поднять ориентировочно на 30% примерные траты на 1 человека. Несмотря на угрозу турсфере нового витка коронавирусного кризиса, Таиланд надеется восстановить туризм, как и после предыдущих кризисных моментов, но, вероятнее всего, долгосрочные планы развития будут строиться, ориентируясь на местного потребителя.

Эксперты Минфинансов подсчитали, что коррекция туроотрасли Таиланда до докризисных темпов, когда она составляла 12% общего валового продукта страны, займет около 4 лет. Однако, аналитики прогнозируют абсолютное возобновление экономики государства в течение двух лет, несмотря на задержки туристической отрасли до 2024 г.

Читайте также: С 15 июня 2020 года власти Таиланда отменят комендантский час