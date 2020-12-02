МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Мировые
США
Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер
logo

Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой — Йеллен
​Бывшая директор ФРС США и кандидат на пост руководителя Минфина от новоизбранного главы Белого дома Джо Байдена Джанет Йеллен заявила, что стране крайне важно экстренно утвердить меры по поддержанию и стимулированию экономики в условиях кризиса, связанного COVID-19.

Рост смертности от коронавирусной пандемии, стремительно растущая безработица, а также банкротства предприятий и компаний малого и среднего бизнеса, являются огромной бедой для американского народа, с которой нужно справиться как можно скорее, сообщила Йеллен.

"Время действовать пришло, действовать надо уже сейчас. Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой", — заявила бывшая глава ФРС.

Большинство мировых аналитиков критически относятся к возможностям нового президента-демократа осуществить свой проект по увеличению госрасходов, частично покрывающимися за счет увеличения налогов для богатых, сообщает издание Financial Times.

Шансы на то, что главенствующее положение в Сенате будут представлять республиканцы очень высоки, поэтому вряд ли проект новоизбранного президента США будет поддержан.

Джанет Йеллен выразила желание сотрудничать с Джо Байденом в области нацбезопасности страны и внешней политики для "мирового лидерства Соединенных Штатов". Внешняя политика Джо Байдена кардинально отличается от курса, принятого Трампом.



Читайте также: На базы Сирии отправлены сотни машин с материалами и техникой

среда 02.12.2020 | 11:20
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Правительственная меры направленные на поддержку бизнеса, будут продлены.
    Германия заимствует €180 млрд

    В 2021 году ФРГ намерены заимствовать около €180 млрд, это в два раза превышает изначально запланированную сумму, так как правительство Германии увеличивает

    пятница, 27.11.2020 | 13:22
    Германия
  • Глава внутренних дел Украины считает ситуацию с распространением пандемии COVID-19 крайне тяжелой
    Глава МВД Украины требует немедленно ввести локдаун

    ​Сложившееся катастрофическое положение с распространением COVID-19 в Украине требует незамедлительного введение локдауна на несколько недель, сообщил глава

    четверг, 26.11.2020 | 13:09
    Украина
  • Байден обещает лично проконтролировать немедленное получение финансовой помощи властями штатов, понесших особые потери от коронавирусной эпидемии
    Байден озвучил планы на первые 100 дней

    ​Джо Байден после своей победы в президентской гонке сообщает, что за первые 100 дней на посту президента США планирует провести реформу иммиграционной системы,

    среда, 25.11.2020 | 17:15
    США
Читать новости раздела
Экономика
  • США не пытались исправить недостатки в работе компании, как уверяли официальные лица изначально
    США намеренно ограничили бизнес Huawei

    ​Глава и основатель компании Huawei заявил, что США намеренно сделали все, чтобы уничтожить концерн.Он также отметил, что США не пытались исправить недостатки в

    понедельник, 30.11.2020 | 09:34
    Телеком
  • Российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube
    Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube

    Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании страны создать и всячески популяризировать отечественные видеохостинги. Данное заявление было опубликовано на сайте

    воскресенье, 29.11.2020 | 16:13
    Наука и IT
  • Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли
    На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь

    ​На рынке производства электрокаров аналитики заметили признаки появления финансового пузыря. Так, рыночная стоимость Tesla превысила 540 млрд долларов. Такая

    воскресенье, 29.11.2020 | 14:48
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok