Экс-глава ФРС призывает к быстрому принятию антикризисных мер

Рост смертности от коронавирусной пандемии, стремительно растущая безработица, а также банкротства предприятий и компаний малого и среднего бизнеса, являются огромной бедой для американского народа, с которой нужно справиться как можно скорее, сообщила Йеллен.

"Время действовать пришло, действовать надо уже сейчас. Промедление наносит непоправимый урон экономике страны, который растет с каждой отстроченной минутой", — заявила бывшая глава ФРС.

Большинство мировых аналитиков критически относятся к возможностям нового президента-демократа осуществить свой проект по увеличению госрасходов, частично покрывающимися за счет увеличения налогов для богатых, сообщает издание Financial Times.

Шансы на то, что главенствующее положение в Сенате будут представлять республиканцы очень высоки, поэтому вряд ли проект новоизбранного президента США будет поддержан.

Джанет Йеллен выразила желание сотрудничать с Джо Байденом в области нацбезопасности страны и внешней политики для "мирового лидерства Соединенных Штатов". Внешняя политика Джо Байдена кардинально отличается от курса, принятого Трампом.

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