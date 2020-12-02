Китайская нефтяная компания CNOOC попадет под санкции США

Компания CNOOC, основной разработчик нефти и газа на шельфовой территории Китая, попадает под юрисдикцию санкций США о контроле и помощи вооруженным силам Китая. Крупнейшая нефтегазодобывающая китайская корпорация включена в список Пентагона и оказалась под ограничительными финансовыми мерами.

Ограничительные меры нанесут тяжелый экономический урон CNOOC, так как корпорация имеет общие проекты с нефтеперерабатывающим гигантом США Exxon Mobil и пользуется спецтехникой американского производства, заявляет эксперт SIA Energy.

На фондовой площадке Гонконга ценные бумаги компании CNOOC обвалились на 14%.

Нефтеперерабатывающая корпорация CNOOC включена в ограничительные списки США из-за своих разработок месторождений на шельфах Южно-Китайского моря, так как американцы расценили такие действия укреплением военного превосходства в данном регионе, заявил декан Лин Босен.

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