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Китайская нефтяная компания CNOOC попадет под санкции США
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Китайская нефтяная компания CNOOC попадет под санкции США

Ограничительные меры нанесут тяжелый экономический урон CNOOC
Действующий президент США ​Дональд Трамп планирует нанести новый санкционный удар по Китаю, на этот раз под ограничительные меры попадет нефтяной бизнес. Санкции могут коснуться третьей по величине в КНР нефтеперерабатывающей корпорации CNOOC, пишет Reuters. Компания CNOOC, основной разработчик нефти и газа на шельфовой территории Китая, попадает под юрисдикцию санкций США о контроле и помощи вооруженным силам Китая. Крупнейшая нефтегазодобывающая китайская корпорация включена в список Пентагона и оказалась под ограничительными финансовыми мерами.

Ограничительные меры нанесут тяжелый экономический урон CNOOC, так как корпорация имеет общие проекты с нефтеперерабатывающим гигантом США Exxon Mobil и пользуется спецтехникой американского производства, заявляет эксперт SIA Energy.

На фондовой площадке Гонконга ценные бумаги компании CNOOC обвалились на 14%. 

Нефтеперерабатывающая корпорация CNOOC включена в ограничительные списки США из-за своих разработок месторождений на шельфах Южно-Китайского моря, так как американцы расценили такие действия укреплением военного превосходства в данном регионе, заявил декан Лин Босен.

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среда 02.12.2020 | 08:40
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