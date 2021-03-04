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Экономика: Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование против Teva
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Экономика: Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование против Teva

Комиссия расследует, злоупотребляла ли Teva главенствующим положением на рынке путем нарушения антимонопольных правил Евросоюза
​Европейская комиссия открыла официальное антимонопольное расследование в отношении израильской фармацевтической фирмы Teva Pharmaceutical Industries, чтобы проанализировать, не задерживает ли она выход на рынок и внедрение лекарств, которые конкурируют с ее препаратом против рассеянного склероза.

Комиссия расследует, злоупотребляла ли Teva главенствующим положением на рынке путем нарушения антимонопольных правил Евросоюза.

Рассеянный склероз — это серьезное заболевание, от которого страдают более 500 тысяч европейцев в повседневной жизни и требующее пожизненного лечения. Копаксон, самый продаваемый препарат Teva, широко применяется для лечения прогрессирующих форм рассеянного склероза и содержит активный фармацевтический ингредиент глатирамера ацетат.

Контролирующая организация заявила, что крайне важно сохранить здоровую конкуренцию на рынке доступных лекарств, направленных на замедление рассеянного склероза и повышения качества жизни пациентов, поскольку человечество еще не нашло способов лечения этого заболевания, которое считается неизлечимым.

Если компания Teva будет уличена в злоупотреблении доминирующим положением и в нарушении Статьи 102 Договора о функционировании Европейского Союза и Статьи 54 Соглашения о Европейском экономическом пространстве, ей будут грозить штрафные санкции.

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четверг 04.03.2021 | 16:59
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