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Финансовый рынок - Илон Маск снова возглавляет список самых богатых людей в мире
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Финансовый рынок - Илон Маск снова возглавляет список самых богатых людей в мире

Акции Tesla выросли на 4,7% во вторник, в результате чего собственный капитал Маска вырос на 7,8 млрд долларов
Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире после того, как во вторник выросли акции его компании Тесла. Второе место в списке самых богатых людей занимает Джефф Безос.

Акции Tesla выросли на 4,7% во вторник, в результате чего собственный капитал Маска вырос на 7,8 млрд долларов до 183,8 млрд долларов. По оценкам Forbes, это выводит его на первое место среди самых богатых людей на планете. Маск сейчас опережает Джеффа Безоса на $1,4 миллиарда, состояние которого составляет $182,4 миллиарда.

Илон Маск обогнал Безоса и претендовал на звание самого богатого человека в мире в прошлую пятницу, но затем опустился на второе место в понедельник, так как акции Tesla упали почти на 8%.

Состояние Маска за последний год выросло стремительными темпами, увеличившись на $160 миллиардов с марта 2020 года, когда оно составляло $24,6 миллиарда. Во многом это увеличение произошло из-за быстрого роста стоимости ценных бумаг Tesla (ценные бумаги поднялись более чем на 720% в 2020 году). Производитель электромобилей был добавлен в индекс S&P 500 в конце декабря 2020 года, что еще больше повысило стоимость его акций. 



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среда 13.01.2021 | 08:37
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