Состояние создателя Alibaba сократилось на $3,6 млрд

Как сообщалось ранее, финансовые активы Alibaba рухнули на американской фондовой площадке на 13,3%, а на фондовой бирже Гонконга обвал бумаг составил 8,1%. Акции снизились после того, как правительственные контролирующие органы Китайской Республики начали масштабное расследование в отношении компании Alibaba на фоне возможного нарушения антимонопольного права.

В конце осени Госадминистрация Китая по регулированию финансового рынка утвердила законопроект, который четко регламентирует антиконкурентные правила участников рынка. Правила контролируют ценообразование, виды расчета и использование частной информации для таргетинга клиентов.

Компания сообщила, что намерена сотрудничать с представителями контролирующего ведомства Китая.

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