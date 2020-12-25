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Состояние создателя Alibaba сократилось на $3,6 млрд
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Состояние создателя Alibaba сократилось на $3,6 млрд

Финансовые активы Alibaba рухнули на американской фондовой площадке на 13,3%
Благосостояние главы и создателя Alibaba Ма Юнь, более известного как Джек Ма, после обвала ценных бумаг компании сократилось 3,6 миллиарда долларов.  Размер его финансового достатка снизился на 5,87%, информирует издание Forbes в рубрике, где публикуются данные о богатейших людей планеты.

Как сообщалось ранее, финансовые активы Alibaba рухнули на американской фондовой площадке на 13,3%, а на фондовой бирже Гонконга обвал бумаг составил 8,1%. Акции снизились после того, как правительственные контролирующие органы Китайской Республики начали масштабное расследование в отношении компании Alibaba на фоне возможного нарушения антимонопольного права. 

В конце осени Госадминистрация Китая по регулированию финансового рынка утвердила законопроект, который четко регламентирует антиконкурентные правила участников рынка. Правила контролируют ценообразование, виды расчета и использование частной информации для таргетинга клиентов.

Компания сообщила, что намерена сотрудничать с представителями контролирующего ведомства Китая. 

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пятница 25.12.2020 | 14:21
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