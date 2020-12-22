ЕК одобрила применение вакцины производителей Pfizer и BioNTech

Евросоюз утвердил использование вакцины Comirnaty от Covid-19 производителей Pfizer и BioNTech для лиц старше 16 лет.

Разрешение действительно во всех 27 странах-членах Европейского Союза.

До этого комитет CHMP Европейского агентства по медицинским препаратам рекомендовал использовать вакцину Covid-19 в ЕС.

"Разрешение Европейской комиссии является историческим достижением. Это первая вакцина, которая была разработана в крупномасштабном испытании с более чем 44 000 участников и менее чем за год одобрена для борьбы с этой пандемией", — заявил Угур Сахин генеральный директор и соучредитель BioNTech.

Одобрение было основано на данных клинического исследования третьей фазы, которые продемонстрировали эффективность вакцины у 95% участников.

Европейское агентство по медицинским препаратам EMA перенесло встречу комитета CHMP на 21 декабря, чтобы проанализировать дополнительные данные по вакцине Pfizer/BioNTech. Первоначально встреча была запланирована на 29 декабря, но была перенесена, поскольку вакцина получила экстренные разрешения в США, Великобритании и других странах.

В ноябре текущего года Pfizer и BioNTech достигли соглашения с Европейской комиссией о поставке 200 миллионов доз вакцины против Covid-19 в 2020 и 2021 годах с возможностью получения до 100 миллионов дополнительных доз. Дозы вакцины для Европы будут производиться на производственных площадках BioNTech в Германии и Pfizer в Пюрсе, Бельгия.

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