Курс биткоина: Крупнейшая криптовалюта снизилась на 5,5%

Сегодня на лондонских торгах популярная криптовалюта обвалилась на 5,5% до $55 200 за монету. Биткоин вырос на 1000% за последний год опередив более традиционные активы, такие как акции и золото.

Субботний стремительный рост отчасти был связан с оптимизмом инвесторов из-за принятия пакета мер по стимулированию экономики США, поскольку часть наличных может оказаться на финансовых рынках.

Инвесторы фиксируют прибыль после недавнего скачка биткоина, после чего он может вырасти до 62000 долларов, прежде чем снова упадет, заявил Виджей Айяр, глава криптобиржи Luno в Сингапуре.

Биткоин и другие цифровые активы выросли за последний год на фоне признаков более широкого интереса инвесторов, таких как покупка биткойнов Tesla за 1,5 миллиарда долларов. Противники утверждают, что крупнейшая криптовалюта может находиться в спекулятивном пузыре, вызванном массивными стимулами.

Криптовалюта все глубже проникает в фондовый рынок. Например, ценные бумаги, связанные с майнингом и торговлей цифровыми активами, стремительно дорожают, в некоторых случаях опережая даже биткоин — майнеры Riot Blockchain Inc. и Marathon Digital Holdings Inc., зарегистрированные в США, за последний год выросли более чем на 8700%.

"Конечно, ожидается некоторая коррекция в биткоине и других криптовалютах, потому что они стремительно выросли за короткий период времени", — сообщил Атичанан Пульгес, финансовый директор Bitkub Capital Group Holdings.

"Долгосрочные перспективы очень оптимистичными, поскольку многие ведущие финансовые учреждения рассматривают возможность перехода на виртуальные валюты", — добавил он.

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