Экономика: Bakkt Marketplace получила лицензию на деятельность с криптовалютами в Нью-Йорке

Лицензии позволят Bakkt Marketplace сделать доступнее покупку и продажу криптовалют в штате Нью-Йорк.

После выдачи лицензий DFS контролирует соблюдение компаниями высоких стандартов защиты потребителей, безопасности и предотвращения мошенничества.

"Это лицензия является очень важной на пути к достижению нашего видения доступности цифровых активов для всех, и мы очень рады продолжить внедрение инноваций в этой быстро развивающейся отрасли, о чем свидетельствует скорый запуск приложения Bakkt", — заявил гендиректор Bakkt Гэвин Майкл.

В Департаменте финансовых услуг штата сообщили, что этот шаг поможет гражданам Нью-Йорка удовлетворить свои потребности в услугах, связанных с виртуальными активами, и будет положительно влиять на рост индустрии цифровой валюты, а также поможет восстановить экономику Нью-Йорка.

С 2015 года DFS предоставил 29 лицензий на цифровую валюту. Департамент Нью-Йорка начал лицензировать фирмы, занимающиеся виртуальными валютами, после обнародования своих правил BitLicense. Некоторые учреждения, такие как Paxos, Gemini и BitGo получили доверительные грамоты с ограниченным набором услуг.

Нормативная база BitLicense, вступившая в действие 8 августа 2015 года, направлена на мониторинг и регулирование операций с криптовалютами и криптовалютными продуктами, предлагаемые в штате Нью-Йорк.

BitLicense считается одной из самых строгих нормативных баз криптовалюты в Северной Америке. Из-за новых правил штат Нью-Йорк покинули более пятнадцати компаний, занимающихся цифровой валютой, включая Vaultoro, Shapeshift, Paxful, Poloniex, Bitfinex, Kraken и другие.

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