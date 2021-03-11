Криптовалюта: Количество биткоин-банкоматов во всем мире растет

В феврале было установлено 1310 BATM и было закрыто 143 BATM, чтобы к концу февраля 2021 года было установлено 16 101 BATM.

Количество новых машин увеличивается относительно стабильными темпами, после продолжающегося роста цены биткоинов. В последний месяц зимы популярная криптовалюта выросла на 39% до 46 156 долларов на конец месяца, достигнув рекордного уровня в 57 488 долларов за год.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют в списке государств по количеству БАТМ. В феврале в стране было установлено 1050 новых автоматов и теперь общее количество составляет 13 319 единиц. Это на 8,6% больше, чем в предыдущем месяце.

Канада заняла второе место с увеличением на 6,6% или 73 новых автомата до в общей сложности 1183 БATM, затем следует Гонконг с 18 новыми установками или увеличением на 27,7%.

Количество БATM, поддерживающих любые другие криптовалюты, кроме биткоина, немного сократилось в феврале и составляет 66,5%. Биткоин оставался самой популярной монетой с 1358 покупками в феврале.

Litecoin был второй по популярности монетой с 1072 покупками, на третьем месте — Ether с 943. Dogecoin оказался на четвертом месте с 553 покупками из-за роста цены после поддержки таких знаменитостей, как Илон Маск, Снуп Догг, Джин Симмонс и Кевин Джонас.

На прошлой неделе провайдер биткоин-банкоматов Coinflip объявил о поддержке Dogecoin на всех своих 1800 БATM в 46 штатах США с 1 марта.

Данные Coin ATM Radar демонстрируют существенный рост количества БATM с 2017 года, когда в мире было всего 2000 таких машин.

В настоящее время БАТМ установлены в 74 странах мира, у 583 операторов и 42 производителей. Более 82% БАТМ сосредоточено в США.

В феврале Genesis Coin и General Bytes установили больше всего БATM — 472 и 351 соответственно.

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