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Экономика: Генпрокурор Нью-Йорка предостерегает криптоиндустрию
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Экономика: Генпрокурор Нью-Йорка предостерегает криптоиндустрию

Генпрокурора предупредила инвесторов о
​Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила предупредительные письма представителям криптоиндустрии.

В предупреждении она напомнила участникам криптоиндустрии, что люди и организации, торгующие виртуальными активами или "криптовалютами", которые являются товарами или ценными бумагами в штате Нью-Йорк, и действующие на общих основаниях, должны зарегистрироваться в Управлении генеральной прокуратуры.

Она добавила, что нежелание регистрироваться в качестве товарного брокера-дилера, продавца или инвестиционного консультанта подвергает их как гражданской, так и уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

За последние две недели Джеймс заявила, что они подали иск о прекращении мошеннической деятельности Coinseed, а также прекратили незаконную деятельность Bitfinex и Tether в Нью-Йорке.

В недавнем отчете Министерства юстиции США сделан вывод о том, что сегменты индустрии виртуальных валют могут спонсировать международную преступность, начиная от финансирования терроризма и заканчивая отмыванием денег, а также напрямую обманывать инвесторов.

Министерство юстиции повторило выводы из отчета за 2018 год, опубликованного Генеральной прокуратурой, в котором было установлено, что платформы виртуальных валют "очень восприимчивы к злоупотреблениям", и что средства защиты клиентов часто "иллюзорны".

В другом письме Генпрокурор предупредила инвесторов о "высоком риске" при инвестировании в криптовалюту. Более того, недавний рост цен на криптовалюты, такие как биткоины, и продолжающаяся пандемия должны насторожить инвесторов в отношении мошенничества с использованием виртуальных валют.

"Криптовалюты - это рискованные, нестабильные инвестиции, которые могут привести к большим потерям так же быстро, как и принести прибыль. Мы без колебаний примем меры против любого, кто нарушает закон", — заявила генеральный прокурор Джеймс.



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четверг 04.03.2021 | 10:07
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