Курс биткоина: Популярная криптовалюта достигла $51000 на фоне слабого доллара

Индекс доллара США показывает признаки краткосрочного пика, поскольку цена биткоина демонстрирует сигналы краткосрочного ралли. Существует мнение, что цена биткоина часто совпадает с падением стоимости доллара.

Поскольку активы хранения капитала, такие как золото и биткоины, оцениваются по отношению к национальной валюте США, теоретически нисходящий тренд индекса доллара, вероятно, положительно повлияет на цену BTC.

​Сегодня биткоин превысил 51 000 долларов, что позволит ему снова протестировать уровень сопротивления 51 600 долларов.

Выше уровня 51 600 долларов сопротивление будет незначительным пока не достигнет показателя в 56 000 долларов. Тогда преодоление этого уровня имеет решающее значение для обеспечения роста в краткосрочной перспективе.

Bitcoin Jack, трейдер и рыночный аналитик, который предсказал падение криптовалюты к отметке в 3600 долларов в марте 2020 года, сказал: "Учитывая, что в течение следующих 2 недель будет одобрен пакет стимулов на 1,9 трлн долларов, я предполагаю, что валюта США достигает максимума."

Если биткоин продолжит расти на фоне стагнации доллара, это может позволить BTC одновременно получить выгоду от двух макроэкономических факторов.

Во-первых, падение доллара, естественно, идет на пользу биткоину. Во-вторых, надвигающийся стимул в США на 1,9 триллиона долларов может послужить катализатором более широкого роста BTC, одновременно уменьшая стоимость доллара.

Биткоин, вероятно, упал на прошлой неделе из-за шаткого макроклимата, когда доллар начал расти, а доходность облигаций выросла до годового максимума.

Если бы макроэкономические условия были основным катализатором спада биткоина, когда доходность облигаций снижается, это могло бы поддержать импульс BTC в ближайшие недели.

По словам Джона Чо, директора по глобальной экспансии в Ground X, стоимость криптовалюты в 42 900 долларов, скорее всего, будет локальным обвалом для биткоина в ближайшем будущем.

Чо ранее предсказал краткосрочный спад биткоинов, ожидая падения до 40 000–41 000 долларов. BTC не упал до этого минимума, но снизился до уровня ниже 43000 долларов, почти завершив падение на 30% от своего локального максимума.

Чо заявил: "На данный момент цена 42,900, кажется, достигла минимума. В любом случае, рад, что быки снова под контролем".

Хотя 44000 долларов были основным уровнем поддержки, быстрое восстановление биткоина до 51000 долларов предполагает, что само падение было отклонением.

После сильного восстановления биткоина для доминирующей криптовалюты критически важно повторно протестировать область сопротивления в 56000 долларов. Выше этого открыт путь к новому историческому максимуму, что сделает 60 000 долларов следующей вероятной целью.

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