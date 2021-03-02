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Финансовый рынок: Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за платформу TON
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Финансовый рынок: Инвесторы потребовали от Дурова вернуть деньги за платформу TON

Топ-менеджеры Telegram и TON подтвердили получение такого письма, однако в нем указывается другая сумма – 20 миллионов долларов
​Инвесторы фонда Da Vinci Capital требуют от основателя социальной сети «ВКонтакте» П. Дурова вернуть десятки миллионов долларов из-за неудавшегося проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON). 

В конце февраля они уведомили о своем намерении подать соответствующий иск.

От Дурова требуют компенсировать убыток в размере около 100 миллионов долларов. В случае отказа инвесторы обратятся в суд в Лондоне. 

Топ-менеджеры Telegram и TON подтвердили получение такого письма, однако в нем указывается другая сумма – 20 миллионов долларов. Напомним, что в прошлом году американский суд обязал П. Дурова вернуть инвесторам собранные деньги, которые планировалось вложить в создание блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Полноценно данные проекты не удалось запустить из-за препятствий со стороны SEC.

Начиная с 2018 года Дуров и его партнеры смогли привлечь на развитие TON 1,7 млрд долларов. Запустить платформу планировалось в 2019 году.

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вторник 02.03.2021 | 22:03
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