Криптовалюта: OLB разрешил платежи в цифровых активах на территории США

OLB Group — поставщик облачных решений для омникоммерции и приема платежей для малых и средних предприятий.

Кошельки с криптовалютами теперь можно использовать непосредственно в любой точке продажи с помощью облачных решений платформы бизнес-услуг OmniSoft от OLB. Приложение Apple Pay и Google Pay, также можно использовать для легкого и безопасного совершения покупок в любой точке продажи, обслуживаемом шлюзом SecurePay OLB.

Платежные системы будут независимы от кошельков, и после их интеграции со сторонним программным обеспечением клиенты смогут беспрепятственно расплачиваться с помощью криптовалютных кошельков, таких как MetaMask, Coinbase Wallet, Crypto.com и Trust Wallets.

Платежная транзакция обрабатывается без дополнительных действий со стороны покупателя или продавца, когда потребитель выбирает источник криптовалюты в платежном приложении. SecurePay теперь будет поддерживать несколько криптовалют, включая биткоин, Ethereum, USDC и DAI, на всех торговых платформах.

Платежный шлюз предоставляет продавцам возможность принимать альтернативные источники оплаты, такие как криптовалюта, наряду с традиционными карточными платежами, без каких-либо изменений оборудования или инвестиций.

Продавцы, использующие шлюз SecurePay, получают расчет в долларах США и могут совершать безрисковые транзакции, защищенные технологией блокчейн, без необходимости инвестировать напрямую в цифровые валюты.

SecurePay поддерживает мобильные, планшетные и облачные платежные решения и может быть интегрирован в текущую платежную экосистему продавца для облегчения приема платежей в криптовалюте.

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