Трейдинг: Grayscale инвестировал в Ethereum 60 млн долларов

«Траст эмитировал 3 077 800 акций... на общую сумму 31 587,51268272 Ethereum, что составляет 58 676 893 доллара», - сказали они. «В результате на 23 февраля 2021 г. выпущено и находится в обращении 307 601 300 акций».

Это немного ниже, чем их предыдущие покупки на сумму около 100 миллионов долларов в неделю.

Однако на некоторое время они значительно замедлились, и только сейчас опытные инвесторы, похоже, вернулись к покупкам.

Это отчасти связано с тем, что цена на ETH упала примерно на 35% с 2050 долларов до минимума в 1360 долларов, при этом в настоящее время он торгуется на уровне 1630 долларов.

Кроме того, похоже, что большая часть этой монеты была куплена в прошлый понедельник.

Так что нам придется подождать до следующей недели, чтобы увидеть, сколько криптовалюты купят институциональные инвесторы в этот нестабильный конец февраля.

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