Стоимость биткоина: Berkshire Hathaway не намерена инвестировать в биткоины

По словам топ-менеджера компании Ч. Мангера, он затрудняется определить, что является более худшим сценарием - рост капитализации производителя электрокаров Tesla до $1 трлн или рост стоимости биткоина до $50 тысяч за одну монету.

Мангер считает создание банковской системы великим вкладом в развитие человечества, однако в то же время он сомневается в способности биткоина получить статус мирового платежного средства. Он очень волатилен и, фактически, является искусственным заменителем золота. Так как Мангер не покупает золото, то, соответственно, никогда не будет покупать биткоины.

Ранее стало известно, что глава Tron Foundation Д. Сан заплатил 4,5 млн долларов за благотворительный ужин с У. Баффетом и подарил ему один биткоин. Последний положительно оценил встречу, однако заявил о бесполезности криптовалют.

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