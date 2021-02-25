МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Крипторынок
Стоимость биткоинов: Глава Twitter приобрел биткоины
logo

Стоимость биткоинов: Глава Twitter приобрел биткоины

Криптовалюта составляет примерно 5% от рыночных активов компании по итогам минувшего года
​Платежный сервис Square, главой которого является глава Twitter Д. Дорси, приобрел 3318 биткоинов на сумму 170 млн долларов.

Криптовалюта составляет примерно 5% от рыночных  активов компании по итогам минувшего года.

В октябре прошлого года Square уже вложила в биткоины десятки миллионов долларов США. В компании отмечают, что не намерены продавать криптовалюту на протяжении довольного долгого времени. Также в Square отмечают, что намерены отражать убытки от снижения стоимости цифровых активов, а прибыль от них будет раскрыта лишь после продажи.

Tesla, которая ранее также приобрела криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов, уже заработала на них 1,08 млрд. К 19 февраля прибыль выросла до 2,58 млрд. При этом биткоин оказался для Tesla выгоднее, чем продажи автомобилей. Tesla является второй публичной компанией по величине биткоинов, а лидером рейтинга остается MicroStrategy Inc.



Читайте также: Курс биткоина - Bank of America считает биткоин пузырем

четверг 25.02.2021 | 19:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok