Стоимость биткоинов: Глава Twitter приобрел биткоины

Криптовалюта составляет примерно 5% от рыночных активов компании по итогам минувшего года.

В октябре прошлого года Square уже вложила в биткоины десятки миллионов долларов США. В компании отмечают, что не намерены продавать криптовалюту на протяжении довольного долгого времени. Также в Square отмечают, что намерены отражать убытки от снижения стоимости цифровых активов, а прибыль от них будет раскрыта лишь после продажи.

Tesla, которая ранее также приобрела криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов, уже заработала на них 1,08 млрд. К 19 февраля прибыль выросла до 2,58 млрд. При этом биткоин оказался для Tesla выгоднее, чем продажи автомобилей. Tesla является второй публичной компанией по величине биткоинов, а лидером рейтинга остается MicroStrategy Inc.

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