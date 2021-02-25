Стоимость биткоина: Б. Гейтс предостерег инвесторов криптовалюты

Также Гейтс выразил опасения о том, что биткоины очень часто заставляют людей, у которых нет достаточных накоплений, рисковать и приобретать данные монеты.

В то же время, Б. Гейтс выразил свое отношение к биткоину. По его словам, криптовалюта необходима не для того чтобы уходить от выплаты налогов или других незаконных действий. Он также отметил, что у него нет биткоинов и нет открытых позиций по ним. Миллиардер также указал на то, что курс криптовалюты сильно волатильный и он никак не может спрогнозировать, каким образом он будет развиваться дальше.

Ранее сообщалось, что 20 февраля биткоин установил новый исторический рекорд и пробил отметку в 57 тысяч долларов за одну монету.

Читайте также: Биткоину предсказывают рост до 100 тысяч долларов