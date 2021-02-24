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Финансовый рынок: Госдума РФ думает над легализацией и контролем за криптовалютами
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Финансовый рынок: Госдума РФ думает над легализацией и контролем за криптовалютами

Законодательство в отношении криптовалют в текущем виде никак не отвечает на вопрос, является ли торговля ими на территории России легальной
​В Госдуме намерены поступить с криптовалютой по примеру наркотиков. В парламенте полагают, что цифровую валюту необходимо легализовать и регулировать по примеру оборота наркотиков. 

Данное предложение выразил депутат, глава комитета по законодательству П. Крашенинников.

По словам парламентария, пока что российкие власти занимают довольно противоречивую позицию в вопросе цифровых валют. С одной стороны правительство не хочет легализовать криптовалюты, а с другой – хочет собирать налоги. Отмечается, что законодательство в отношении криптовалют в текущем виде никак не отвечает на вопрос, является ли торговля ими на территории России легальной.

Напомним, что с 2021 года в России начал действовать закон  «О цифровых финансах», который дает определение самому понятию «криптовалюта», однако запрещает пользоваться ими на территории страны в качестве платежного средства. В середине февраля этого года Госдума одобрила законопроект о налоге на прибыль или налоге на доходы физических лиц, которые были получены от совершенных сделок с цифровыми валютами.

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среда 24.02.2021 | 19:08
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