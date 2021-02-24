Финансовый рынок: Глава Резервного банка Индии обеспокоен влиянием криптовалют на экономику

В интервью CNBC TV-18 в среду Дас сообщил, что валютный регулятор поделился с правительством своими «основными проблемами с точки зрения финансовой стабильности». Однако он не уточнил, в чем именно заключаются эти опасения.

Его замечания были сделаны накануне внесения законопроекта, который, как ожидается, поставит вне закона распространение и использование криптовалют в Индии. Он также сказал, что правительство рассматривает озабоченность РБИ и ожидает решения от банка в обозримом будущем.

Центральный банк Индии всегда критически относился к цифровым валютам, поскольку ранее предупреждал об их использовании для отмывания денег и финансирования терроризма. Его негативная настроенность достигла пика в 2018 году, когда он выпустил указ, запрещающий всем регулируемым банковским организациям предлагать услуги криптографическим компаниям. Этот приказ был отменен судом высшей инстанции.

Теперь, когда спрос на криптовалюты снова растет, правительство Индии планирует запретить их в соответствии с законом.

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