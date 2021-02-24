Курс биткоина: Цена вернулась к отметке в 50 000 долларов

50 000 долларов формируют ценовой фокус, и быки все еще несут ответственность за определение новых уровней поддержки.

После 20% спада с рекордных максимумов на этой неделе, почти мгновенное восстановление биткоина сопровождалось вотумами доверия из различных источников инвестиций.

Среди них была основательница, генеральный директор и ИТ-директор Ark Investment Management Кэти Вуд, которая сказала, что восстановление это "здоровый" признак, учитывая месяцы почти вертикального роста.

В беседе с Bloomberg она сказала, что «очень положительно относится к Биткоину, очень рада видеть здоровую коррекцию криптовалюты».

Эта поправка была на самом деле «относительно скромной» даже по сравнению с падением с 42 000 до 30 000 долларов в январе, отметила Bespoke Investment Group в блоге о рыночных условиях. В дополнительных сравнениях, появляющихся в Твиттере, комментаторы подчеркнули многочисленные и различные просадки, наблюдавшиеся во время рекордного роста 2017 года, большинство из которых превышали 30%.

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