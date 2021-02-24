Финансовый рынок: Square инвестировала в биткоин 170 млн долларов

Компания объявила о своих новейших инвестициях в биткоин во вторник вместе со своим отчетом о прибылях и убытках за четвертый квартал, который показал рост доходов и растущую базу пользователей Cash App на фоне повышенного интереса к торговле биткоинами и акциями.

Акции Square снизились на 3,7% после закрытия торгов во вторник.

В декабре у Square было 36 млн ежемесячных пользователей Cash App. Компания сообщила, что более миллиона клиентов Cash App впервые купили биткоины только в январе, а более 3 млн купили или продали биткоины в приложении за весь 2020 год.

Выручка компании за четвертый квартал составила 3,16 млрд долларов, по сравнению с 1,31 млрд долларов годом ранее. Данный показатель на 3,1 млрд долларов выше того, который ожидали аналитики, опрошенные FactSet, хотя аналитик Wedbush Моше Катри сообщил по электронной почте MarketWatch, что «по типичным стандартам чистый объем продаж был относительно небольшим».

Более половины квартальной выручки компании приходится на биткоины.

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