Курс биткоина: Цена откатилась до 55 тысяч долларов

Все криптосообщество в шоке, поскольку рыночная капитализация биткоина упала на 70 миллиардов долларов из-за падения цены криптовалюты за последние несколько часов. После нового рекордного максимума, достигнутого биткоином совсем недавно, когда он превысил 57 000 долларов, зафиксировано падение более чем на 3 000 долларов за последние несколько часов, до отметки около 55 000 долларов.

В результате падения биткоина Ethereum и другие альткойны также понесли огромные убытки. Тем не менее XRP, похоже, является одной из немногих монет, которые не участвовали в этом падении рынка. Стоимость Ripple выросла примерно на 10% до 0,58 доллара.

Стоимость биткоина имела позитивный прогноз в начале недели. Вчера криптовалюта достигла нового максимума в 58 400 долларов. Многие аналитики даже предсказывали, что цена будет продолжать расти. Тем не менее, прямо сейчас многие на бирже решили зафиксировать прибыль, тем самым став причиной падения криптовалюты.

После падения цены биткоин смог вернуть часть упущенной прибыли и в настоящее время торгуется около 56000 долларов.

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