Курс биткоина: Стоит ли инвестировать сейчас?

Биткоин был создан с фиксированным предложением, чтобы вызвать повышение курса на то, что его создатели считали неизбежной девальвацией фиатных валют. По словам Вулфа, недавнее быстрое повышение курса биткоинов и других крупных криптоактивов, вероятно, связано с огромным увеличением денежной массы в США и других странах.

Федеральная резервная система сообщила, что только в 2020 году было увеличено обращение долларов на 35% за счет печатания. Устойчивое повышение стоимости биткоинов по отношению к доллару и другим валютам отчасти связано с беспрецедентным выпуском фиатной валюты для борьбы с экономическим опустошением, вызванным блокировкой Covid-19.

В течение многих лет инвестиционные фирмы, такие как Goldman Sachs GS сравнивают биткоин с цифровым золотом.

Иезекииль Чу, основатель Asiaforexmentor.com, известный трейдер и инвестор из Сингапура, говорит, что на данный момент биткоин служит «цифровой безопасной гаванью» и рассматривается как ценное вложение для всех.

«Могут быть некоторые инвесторы, которые по-прежнему не захотят тратить свои криптовалюты и предпочтут их держать», - говорит он, имея в виду, что покупателей больше, чем продавцов.

Колебания цен на биткоины могут быть резкими. К концу недели мы могли бы увидеть цену биткоина 40 000 долларов так же легко, как 60 000 долларов.

«Некоторым все еще кажется, что путь роста биткоина и других криптовалют находится в самом начале, — говорит Чу. —Мы сейчас на старте Луны. Вот последние три месяца крипто-безумия, в основном из-за ленты Маска в Твиттере».

«Биткоин становится все более важным для диверсификации активов», — говорит Юлонг Лю, управляющий директор по глобальному партнерству в Babel Finance в Гонконге. «Мы получили много запросов от индивидуальных инвесторов и друзей, которые спрашивали нас о том, как они могут купить биткоин, когда цена превысит 50 000 долларов», — говорит он.

Babel имеет три основных сектора бизнеса: кредитование, управление активами и первичное финансирование. Объем финансирования, которое они предоставили своим клиентам, которые в основном являются торговыми фондами и учреждениями, выросли на огромные 900% за последние три месяца и достигли 150 миллионов долларов в конце января 2021 года. Общее количество институциональных клиентов, которых они имеют обслуживаемых увеличилось с 10 до 90. «Обратите внимание, что мы не предлагаем никаких финансовых услуг на основе фиатных денег», — сказал он.

Согласно опросам настроений, общий инвестиционный климат выглядит хорошо.

Инвесторы, опрошенные BCG, ожидают, что рыночный минимум по S&P 500 произойдет во втором квартале этого года. Для них падение примерно на 500 пунктов от того места, где мы сейчас находимся, означает минимум во втором квартале 2021 года в 3468 пунктов. Затем, судя по ответам на опрос, они видят, что за три года их число увеличится почти до 4500.

Если биткоин последует аналогичным настроениям, нас скоро ждет похолодание. Но после этого, если перспективы фондового рынка BCG коррелируют с криптовалютой, то для биткоина по-прежнему запланирована "высадка на Луну".

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