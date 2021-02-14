Финансовый рынок: Платежная система PayPal намерена поддержать операции с криптовалютами

При этом он отметил, что компания намерена зарабатывать на интересе клиентов к криптовалютам. В октябре платежная система сделала заявление, что позволит клиентам из США хранить криптовалюту и расплачиваться ею при совершении покупок в онлайн-магазинах. Также компания намерена сосредоточиться на развитии уже существующих услуг, к примеру, покупок с отсрочкой платежа.

Ранее платежная система Mastercard сообщила о том, что намерена реализовать выборочную поддержку криптовалют в собственных транзакциях в этом году.

Другие участники рынка пока что высказывают разные точки зрения на данную ситуацию. К примеру, General Motors может последовать примеру Tesla и ввести возможность покупки автомобилей за криптовалюту. Компания Twitter пока что не определилась касательно необходимости работать с криптовалютами.

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