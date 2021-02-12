Курс биткоина: Популярная криптовалюта к концу недели достигнет $50000

В понедельник компанияTesla сообщила, что в январе она приобрела биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов и намерена предложить своим клиентам возможность покупки автомобилей с использованием криптовалюты в качестве способа оплаты. Во вторник аналитик RBC Capital Markets Митч Стивс предположил, что Apple, возможно, захочет скопировать криптовалютные инвестиции Tesla.
В среду гигант кредитных карт Mastercard объявил о добавлении биткоинов и других криптовалют в свою платежную сеть. В четверг, старейший банк США BNY Mellon сообщил, что он будет предлагать услуги хранения криптовалюты на той же платформе, которую его клиенты используют для денежных средств, казначейских обязательств и других традиционных активов.
В тот же день PayPal объявила, что расширит свои услуги криптовалюты в Великобритании через приложение Venmo.
Шквал оптимистичных событий на рынке биткоинов привел к повышению его цен более чем на 25% с начала недели. В пятницу флагманская криптовалюта достигла 48 912 долларов за монету, что заставило многих аналитиков прогнозировать расширенный потенциал роста до 50 000 долларов.Независимый финансовый аналитик из Амстердама Микаэль ван де Поппе написал в Твиттере, что биткоин должен иметь 43 500 долларов в качестве поддержки, чтобы обеспечить продолжение на уровне 50 000 долларов и выше. Если это произойдет, в следующий раз криптовалюта может достичь 62,50 долларов.
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