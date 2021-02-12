Курс биткоина: Популярная криптовалюта к концу недели достигнет $50000

В понедельник компанияTesla сообщила, что в январе она приобрела биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов и намерена предложить своим клиентам возможность покупки автомобилей с использованием криптовалюты в качестве способа оплаты. Во вторник аналитик RBC Capital Markets Митч Стивс предположил, что Apple, возможно, захочет скопировать криптовалютные инвестиции Tesla.

В среду гигант кредитных карт Mastercard объявил о добавлении биткоинов и других криптовалют в свою платежную сеть. В четверг, старейший банк США BNY Mellon сообщил, что он будет предлагать услуги хранения криптовалюты на той же платформе, которую его клиенты используют для денежных средств, казначейских обязательств и других традиционных активов.

В тот же день PayPal объявила, что расширит свои услуги криптовалюты в Великобритании через приложение Venmo.

Шквал оптимистичных событий на рынке биткоинов привел к повышению его цен более чем на 25% с начала недели. В пятницу флагманская криптовалюта достигла 48 912 долларов за монету, что заставило многих аналитиков прогнозировать расширенный потенциал роста до 50 000 долларов.

Независимый финансовый аналитик из Амстердама Микаэль ван де Поппе написал в Твиттере, что биткоин должен иметь 43 500 долларов в качестве поддержки, чтобы обеспечить продолжение на уровне 50 000 долларов и выше. Если это произойдет, в следующий раз криптовалюта может достичь 62,50 долларов.

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