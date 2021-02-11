Курс биткоина: Маск купил Dogecoin для своего сына

Маск заявил, что его сын будет так называемым холдером – тот человек, который хранит средства независимо от ситуации на рынке. До этого маск неоднократно поддерживал Dogecoin, которую называл своей любимой валютой. После таких заявлений курс данной криптовалюты вырос на 58% до 0,05 доллара за монету.

Биткоин также оказался под влиянием заявлений И. Маска. Ранее стало известно, что после того как Tesla начала закупать биткоины на сумму 1,5 млрд долларов, стоимость биткоина выросла до исторического рекорда и превысила 48 тысяч долларов за одну монету. По словам инвесторов Tesla, они хоть и довольны текущей ситуацией, однако их никто не предупреждал о такой покупке и поэтому они намерены поговорить с Маском. Они хотят ограничить суммы, которые в будущем могут быть инвестированы в биткоины.

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