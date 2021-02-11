Курс биткоина: Ожидается огромная волна покупок биткоина корпорациями

«Биткоин — это цифровое золото, и он находится в первой в мире цифровой денежной сети», - сказал Сэйлор в интервью Yahoo Finance в среду, через два дня после того, как производитель электромобилей Tesla обеспечил скачок биткоина, объявив о покупке на 1,5 миллиарда долларов.

Он также обратил внимание на надежность цифровой валюты по сравнению с долларом США, обосновав, что «биткоин превратился в институциональный актив-убежище».

На момент публикации MicroStrategy владеет 71 079 биткойнами, приобретенными за 1,145 миллиарда долларов, что составляет более 3,1 миллиарда долларов в текущих ценах.

На прошлой неделе MicroStrategy провела виртуальную конференцию, на которой Сэйлор поделился своей корпоративной политикой и стратегией биткоинов с руководителями более 1000 компаний.

По словам Сэйлора, на макроэкономическом фоне низких процентных ставок и печатания денег центральными банками финансовые компании «начинают осознавать, что их наличные деньги будут обесцениваться, и что необходимо превратить баланс в активы, которые набирают цену».

Биткоин достиг рекордных высот на этой неделе после сообщения Tesla о закупке цифровой валюты на сумму 1,5 млрд долларов и планах принимать биткоины в качестве оплаты. Валюта dogecoin также набрала цену после того, как на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск написал об этом в Твиттере.

«Илон Маск очень прогрессивен, и Tesla очень прогрессивна. Я думаю, что это часть тенденции к цифровой трансформации балансов по мере того, как люди переходят от аналоговых традиционных казначейских активов, таких как наличные деньги и облигации, к биткоинам», - добавил Сэйлор.

Безусловно, Сэйлор не считает, что биткоин может заменить доллар США, по его словам с евро и долларом «все в порядке».

«Я считаю, что криптовалюта - это неправильное название. Биткоин - это цифровое золото. Биткоин быстро заменяет золото в качестве не суверенного средства сбережения», — добавил руководитель MicroStrategy.

По его прогнозам, 5 млрд людей вложат средства в биткоин в течение следующего года, а на данный момент уже 150 млн человек используют биткоин. Сейчас большие риски угрожают инвесторам, хранящим средства в золоте, считает Сэйлор.

Акции MicroStrategy упали на 298,46 долларов, или на 23,45%, и закрыли торговую сессию среды на уровне 974,48 долларов, так как биткоин также упал с недавних максимумов и закрылся почти на 5% ниже.

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