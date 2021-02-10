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Стоимость биткоина: В Россию ввезли оборудование для майнинга
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Стоимость биткоина: В Россию ввезли оборудование для майнинга

Данное оборудование составляет 1,1% от всей мощности мировой биткоин-сети
​В Россию из Азии была ввезена крупнейшая партия оборудования для майнинга криптовалют. Стоимость данного оборудования оценивается в 60 млн долларов. 

Закупка была совершена в конце 2020 года. Согласно оценкам экспертов, данное оборудование сможет обеспечить три месяца работы всего рынка розничного майнинга в стране.

Данное оборудование составляет 1,1% от всей мощности мировой биткоин-сети. В настоящее время Россия занимает третье место в мире по объему майнинга. 

В феврале этого года биткоин побил исторический рекорд стоимости и достиг отметки выше 48 тысяч долларов. Такой рост произошел после того, как Tesla объявила о массовой закупке валюты на 1,5 млрд долларов. Также указывается, что в ближайшем будущем планируется начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свою продукцию.

До конца этой недели курс может преодолеть отметку в 50 тысяч долларов. Однако такой рост не будет долгосрочным и вскоре может упасть до 33-37 тысяч долларов.

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среда 10.02.2021 | 21:33
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